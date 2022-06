Terremoto, Legnini, pronti a varare 11 bandi per 700 milioni

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GIU - "La riunione di cabina di coordinamento che ho l'incarico di presiedere per legge varerà, entro domani, 11 bandi per circa 700 milioni di euro di risorse riservate ai 183 Comuni dei due crateri relativi ai terremoti del 2009 e del 2016-2017". Lo ha assicurato il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016-2017 Giovanni Legnini, intervenuto all'incontro pubblico "Osservatorio Abruzzo. Dati al servizio della crescita dei territori".

Si tratta di 11 bandi che riguardano investimenti in tutti gli ambiti produttivi e di servizio, a partire dai contratti di sviluppo, gli interventi per micro e piccole imprese, per il terziario e il turismo, sociale, e per le comunità energetiche.

Legnini ha chiarito che queste risorse fanno parte di "un robusto pacchetto di incentivi che il governo e il parlamento hanno messo a disposizione per la rigenerazione e il rilancio di questi territori in funzione integrativa, complementare, sia al Pnrr sia ai fondi della ricostruzione in sé - ha chiarito - che si alimenta direttamente attingendo al bilancio dello Stato, non c'è un euro previsto per la ricostruzione né nel Pnrr né nel Fondo complementare".

Questo pacchetto viene presentato entro il 30 giugno, in linea con "la pietra miliare del Mef", ha detto ancora Legnini.

