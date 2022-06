Polstrada blocca la banda delle spaccate in autostrada

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Tre uomini di origine romena sono stati fermati dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale 'Piemonte e Valle d'Aosta' di Torino, per rapina, riciclaggio, furto pluriaggravato e ricettazione. Secondo gli investigatori, coordinati dalla Procura, sarebbero gli autori di numerose spaccate nelle sale slot avvenute sulla rete autostradale piemontese.

Sono almeno una trentina i colpi attribuiti alla banda, che aveva scelto come obiettivi le macchinette videopoker e cambiamonete nelle aree di sosta. In molti casi devastavano i locali distruggendo le vetrine e quando i tre incontravano delle persone durante i loro raid, queste venivano malmenate e minacciate. Tra le rapine contestate una del 23 maggio alla sala slot nell'area di servizio Beinasco Sud - sul raccordo autostradale Torino - Pinerolo, che ha subito tre spaccate nel giro di un mese e una il 9 giugno a Genola, in provincia di Cuneo. (ANSA).