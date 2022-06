Pg Milano: 'Valuto possibilità di ricorso sugli ex terroristi'

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "Posso valutare nei prossimi giorni l'esistenza nell'ordinamento francese di una impugnazione del tipo di quella prevista dall'art.706 cpp, ovvero il ricorso per Cassazione, nel caso di estradizioni per l'estero". Lo ha detto il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, a proposito della decisione della Chambre de 'Instruction della Corte d'Appello di Parigi di negare l'estradizione chiesta dall'Italia per i dieci ex terroristi arrestati nel 2021. Il pg milanese si riferisce in particolare a Giorgio Pietrostefani e Sergio Tornaghi. (ANSA).