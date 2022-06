Palio Siena: assegnati cavalli,sorte bacia Pantera e Istrice

(ANSA) - SIENA, 29 GIU - Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 2 luglio, il primo dopo due anni di stop imposto dalla pandemia. La sorte ha baciato le contrade di Pantera e Istrice a cui sono andati i cavalli che già hanno corso in piazza del Campo, rispettivamente Una per Tutti e Schietta. Tutti esordienti gli altri 8 cavalli. Nessuno dei 10 cavalli tra quelli scelti dai capitani delle Contrade ha vinto una carriera.

Le altre assegnazioni sono state Vitzichesu al Valdimontone, Vankook alla Civetta, Volpino al Leocorno, Viso d'Angelo alla Torre, Zio Frac al Drago, Uragano Rosso al Bruco, Reo Confesso alla Lupa e Zentile alla Chiocciola. I primi accoppiamenti cavalli/fantini saranno ufficiali questa sera quando è in programma la prima prova. (ANSA).