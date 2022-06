Incidenti lavoro: trattore si ribalta, morto 62enne

(ANSA) - SORIANELLO, 29 GIU - Un operaio, A.S., di 62 anni, residente nella frazione Piani del comune di Acquaro, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La tragedia è stata scoperta questo pomeriggio intorno alle 14.30 in un terreno adiacente la strada che da Soriano Calabro conduce al vicino borgo montano di Pizzoni, ma ricadente nel territorio di Sorianello.

Da una prima ricostruzione, l'uomo si trovava a bordo di un trattore, intento a svolgere una serie di attività all'interno di un fondo agricolo, quando il veicolo si è ribaltato, schiacciandolo. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. (ANSA).