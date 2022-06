Non solo auto. A Napoli sono abusivi pure gli ormeggiatori

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Non solo i 'classici' posteggiatori abusivi di auto: a Napoli si è fatta strada, in questa torrida estate in cui molti cercano riparo in mare dal caldo, anche la figura dell'ormeggiatore abusivo di barche. E' così che Polizia e Capitaneria di Porto hanno smantellato un vero e proprio porticciolo illegale che era stato allestito nella zona di Mergellina.

Qui i sommozzatori della Polizia hanno accertato che era stato allestito un sistema di ormeggio completamente abusivo, costituito da longheroni di cima di grosso calibro ancorati a due scogliere, cui erano legati ben 25 natanti. Questi sono stati rimossi dai proprietari, mentre le cime sono state smaltite dal personale del Comune di Napoli.

Ma non è tutto, perchè i frequentatori del porticciolo e della rotonda Nazario Sauro potevano usufruire anche di sdraio e bibite ghiacciate. Poliziotti e Guardia costiera hanno così sgomberato ombrelloni, sedie e tavolini da una banchina: tre napoletani con precedenti sono stati denunciati per occupazione abusiva di spazio demaniale (un'area di 200 metri quadrati), mentre ai gestori di due chioschi sono state contestate due violazioni del Codice della Strada in quanto, con tavolini, sedie e frigoriferi, si erano impossessati di un bel pezzo di "suolo stradale" (56 metri quadrati, per la precisione) senza ovviamente alcuna autorizzazione.

"Serve la tolleranza zero contro gli approdi illegali", tuona il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. "Gli ormeggiatori abusivi sono i parcheggiatori abusivi del mare. Sfruttano un bene di tutti per fare i loro sporchi affari e arricchirsi. Alcune volte sono anche inquinatori o devastatori ambientali come i predatori di datteri di mare". (ANSA).