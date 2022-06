Grandine nel Cuneese, auto bloccate al Colle dell'Agnello

(ANSA) - PONTECHIANALE, 28 GIU - I temporali che oggi pomeriggio hanno colpito il Cuneese hanno portato una violenta grandinata lungo le rampe del colle dell'Agnello, il valico internazionale che collega il Cuneese alla Francia, in valle Varaita, a oltre 2.700 metri di quota. Si è reso necessario l'intervento dei tecnici e dei cantonieri della Provincia di Cuneo, oltre ai vigili del fuoco, per intervenire con uno spartineve e mettere in sicurezza la strada provinciale. Le squadre sono intervenute in soccorso di alcuni mezzi, auto e moto, sorpresi dalla forte grandinata, impossibilitati a proseguire per le condizioni dell'asfalto. Non si sono registrati incidenti. (ANSA).