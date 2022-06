Sniffano cocaina fra i passeggeri in metropolitana, video choc

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Sniffano cocaina seduti in una carrozza della metropolitana di Milano in movimento da una fermata all'altra, lungo la linea 1, all'altezza della stazione di De Angeli. Protagonisti della scena, ritratti in video pubblicato oggi sui siti di diversi giornali, sono due giovani.

Le immagini mostrano il convoglio con i posti a sedere esauriti e passeggeri anche in piedi. Non è possibile datare la scena ma i giovani indossano shirt e calzoncini corti. Ad un certo punto tirano fuori dalle tasche la polvere bianca, presumibilmente cocaina, la preparano in strisce sulle gambe e infine, senza nascondersi particolarmente agli occhi degli altri passeggeri, la sniffano. (ANSA).