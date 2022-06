Incidenti montagna: escursionista disperso in Friuli

(ANSA) - PULFERO, 27 GIU - Un uomo di 31 anni, di Torreano (Udine), è disperso da sabato sulla ferrata Palma del Matajur.

L'uscita doveva avvenire assieme a una amica che poi ha rinunciato ad accompagnarlo.

Le ricerche sono scattate questa mattina: è stata attivata la stazione di Udine del Soccorso Alpino che coordina le operazioni dal campo base di Stupizza, assieme a Guardia di Finanza, Carabinieri, elicottero della Protezione Civile per i sorvoli dall'altro, Unità cinofile e un cane molecolare. L'automobile dell'uomo è stata ritrovata in paese a Stupizza e non al valico di Stupizza da dove parte la ferrata.

Quest'ultima è un itinerario attrezzato di più di mille metri di dislivello che si innalza sul fianco più selvaggio e dirupato del Monte Matajur, coperto da una fitta boscaglia. Le squadre di terra stanno perlustrando i due sentieri che scendono verso Stupizza. (ANSA).