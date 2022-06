Ddl concorrenza: tassisti milanesi proseguono assemblea

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Non sembrano voler smobilitare i tassisti milanesi in assemblea da alcuni giorni contro il Ddl Concorrenza che a loro avviso penalizzerebbe la loro attività introducendo una "inaccettabile deregulation".

"Se i sindacati hanno mantenuto lo sciopero, vuol dire che non è cambiato niente - commentano al presidio di piazza Duca d'Aosta, accanto alla stazione Centrale, luogo diventato simbolo, negli anni, delle proteste dei conducenti di auto bianche - Noi non accettiamo corse, salvo quelle sociali: verso ospedali o per donne incinte o che versano in condizioni di disabilità". (ANSA).