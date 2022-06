Meteo, gran caldo al Nord, ma Marmolada torna sotto zero

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - Il caldo soffocante concede un po' di tregua in Veneto, con temperature che, per effetto dei venti e di qualche passaggio perturbato che ha 'rimescolato' l'aria, si sono abbassate di qualche grado nelle città - tra i 18 e 19 gradi le minime la scorsa notte - Ma è in montagna che la colonnina di mercurio è scesa su livelli più consoni alla stagione. Così sulla Marmolada, alla stazione di Punta Rocca (3.265 metri), il termometro è rientrato sotto lo zero la scorsa notte, - 0,4 gradi, alle 3 del mattino - dopo giorni nei quali le minime erano sempre state positive, causa lo zero termico posizionato in atmosfera ad oltre 4.000 metri. (ANSA).