Incendi: vasto rogo nel Nuorese, chiusa la Statale

(ANSA) - DORGALI, 25 GIU - Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di Dorgali (Nuoro), in località Serra Orrios. Il Corpo forestale è intervenuto con le squadre a terra ed il supporto degli elicotteri provenienti dalle basi operative di Farcana, San Cosimo e Alà dei sardi, mentre da Olbia è decollato un canadair della flotta nazionale. Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Dorgali.

Le fiamme si sono velocemente propagate sino alla Statale 129 "Trasversale Sarda", che è stata provvisoriamente chiusa al traffico dall'Anas in entrambe le direzioni, in prossimità del km 20,000.

Sul posto personale di Anas e Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (ANSA).