Covid, rischio malattie del cervello 2-4 volte maggiore

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - (EMBARGO ALLE 00.01 DEL 25 GIU) Rischio da doppio fino a quadruplo di sviluppare malattie neurodegeenrative (come Alzheimer e Parkinson) dopo il Covid tra pazienti non ricoverati per l'infezione. Tra le malattie figurano anche ictus ischemico ed emorragico.

È quanto emerso da un nuovo studio presentato oggi all'ottavo congresso dell'Accademia europea di neurologia (EAN) e condotto da Pardis Zarifkar, del Dipartimento di Neurologia del Rigshospitalet di Copenaghen, Danimarca.

Lo studio, che ha analizzato le cartelle cliniche di oltre la metà della popolazione danese, ha rilevato che coloro che erano risultati positivi al COVID-19 presentavano un rischio maggiore di Alzheimer, Parkinson e ictus ischemico. Su 919.731 persone che hanno effettuato il test COVID-19 nell'ambito dello studio, i ricercatori hanno scoperto che le 43.375 persone risultate positive avevano un rischio 3,5 volte maggiore di ricevere una diagnosi di malattia di Alzheimer, 2,6 volte di malattia di Parkinson, 2,7 volte di ictus ischemico e 4,8 volte maggiore di emorragia intracerebrale (emorragia nel cervello).

"A più di due anni dall'inizio della pandemia - rileva Zarifkar - la natura precisa e l'evoluzione degli effetti del COVID-19 sui disturbi neurologici sono rimaste non chiare. Studi precedenti hanno stabilito un'associazione con diverse sindromi neurologiche, ma finora non è noto se il COVID-19 influenzi anche l'incidenza di specifiche malattie neurologiche e se i suoi effetti differiscano da altre infezioni respiratorie".

Rispetto a una diagnosi di influenza o altre malattie respiratorie, comunque, i pazienti Covid non sembrano molto più in pericolo di sequele neurologiche, anche se è emerso che presentavano un rischio quasi doppio (1,7 volte maggiore) di ictus ischemico rispetto ai pazienti con influenza e polmonite batterica di età superiore a 80 anni. (ANSA).