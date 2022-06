Willy Gnonto fa l'esame di maturità: 'Temo la matematica, se fosse una partita sarei più calmo'

Sorridente e pronto a sostenere la prima prova scritta per la maturità, Willy Gnonto, diciottenne attaccante della Nazionale italiana di calcio, é arrivato a Busto Arsizio in provincia di Varese, per affrontare il test di italiano al liceo scientifico sportivo 'Marco Pantani'. È la stessa scuola in cui, nel 2018, sostennero l'esame di maturità altri due atleti, il nuotatore Nicolò Martinenghi, campione del mondo a Budapest nei 100 rana, e Matteo Gabbia, difensore del Milan tricolore.

"Per i miei genitori é sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me" ha detto il giovane calciatore prima di entrare nella scuola.

Gnonto ha preparato gli esami da privatista, durante il campionato "ho studiato molto - ha detto - ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se é stato difficile, per me terminare questo percorso é importante".

"Sono riposato - ha aggiunto - spero vada bene anche se temo matematica" poi ha concluso: "Per una una partita forse sono più calmo, perché é ciò che mi piace di più e mi riesce meglio".