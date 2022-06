Omicidio Ciatti: processo in Italia andrà avanti

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Ci sarà anche in Italia un processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci pestato a morte la notte nell'agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Per i giudici della Corte d'Assise di Roma è infatti "infondata" l'istanza avanzata dalla difesa dell'imputato, il ceceno Rassoul Bissoultanov, con cui chiedeva di chiudere il processo italiano per il principio del 'ne bis in idem' dopo la sentenza di condanna di primo grado pronunciata in Spagna.

I giudici capitolini oggi hanno sciolto la riserva affermando, nell'ordinanza ad hoc, che "non merita accoglimento e va rigettata" poiché nessuno dei due procedimenti è arrivato a sentenza definitiva. (ANSA).