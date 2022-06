Maturità: Branduardi, tema su musica giusto, ha potere enorme

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il potere della musica è enorme, ha una forte componente terapeutica e di trance. L'aveva nella musica primitiva e l'ha ancora oggi. E' uno sguardo oltre il muro, attraverso una porta chiusa. E' una visione". Angelo Branduardi commenta così all'ANSA la traccia scelta dal ministero dell'Istruzione sul potere che la musica esercita sugli esseri umani, partendo dal testo di Oliver Saks, Musicofilia. "Non conosco bene la produzione odierna, ma in potenza il potere della musica è inalterato ancora oggi. Poi dipende sempre dalla qualità".

"Se fossi stato uno studente oggi, sarebbe stata sicuramente la traccia che avrei scelto di affrontare - aggiunge il Menestrello -. Anche se la musica non va spiegata perché come dice Dante, la musica è rapimento". (ANSA).