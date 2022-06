Dispersione scolastica nel Napoletano, denunciati 40 genitori

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Per qualcuno il tasso di assenza a scuola era del 90 percento. Altri invece in classe non c'erano mai entrati. Contestano il reato, penale, di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei figli minori, i carabinieri di Grumo Nevano (Napoli), ai genitori di venti bambini individuati e denunciati dai militari durante una serie di controlli contro la dispersione scolastica che da Grumo si sono estesi anche nella vicina Casandrino.

Dagli accertamenti effettuati negli istituti comprensivi "Pascoli", "Cirillo", "Marconi" e "Torricelli", insieme con i dirigenti scolastici e gli assistenti sociali, è emerso che 20 ragazzi, nonostante fossero iscritti in quelle scuole dallo scorso settembre 2021, non avevano rispettato l'obbligo di frequenza.

Per qualcuno il tasso di assenza riscontrato è stato superiore al 90%. Altri invece a scuola non c'erano mai entrati. (ANSA).