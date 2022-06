Covid: Veneto, 5.664 nuovi casi e 4 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Prosegue la crescita della curva dei contagi da Covid-19 in Veneto, dove oggi si registrano 5.664 nuovi casi, per un totale di 1.808.204 da inizio pandemia. Il bollettino regionale segna 4 decessi, con il totale a 14.767.

Numeri in aumento per gli attuali positivi, che sono 46.283, +3.335 rispetto alle 24 ore precedenti. Sostanzialmente stabile invece il dato ospedaliero, con 502 ricoveri (-10) in area non critica e 22 (-2) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale fa segnare 792 somministrazioni nella giornata di ieri, in preponderanza (754) terze dosi. (ANSA).