Consigliere regionale a Napoli, follie pre-esami degli studenti

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - "'Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via', cantava il cantautore capitolino Antonello Venditti descrivendo la notte prima degli esami di maturità. A Napoli, però, la Polizia non si è vista, la follia, in compenso, si". L'area più colpita dalle folle di maturandi è stata quella di San Martino ridotta alla stregua di un campo di battaglia. Bottiglie lasciate a terra, cocci di vetro, contenitori dei rifiuti ribaltati, immondizia a non finire". A denunciarlo, in una nota dove allega anche delle immagini, è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, secondo il quale "la baraonda di studenti ha intasato le strade del quartiere seminando caos e disordini a bordo degli scooter che impazzavano anche sui marciapiedi".

Borrelli pubblica anche un messaggio ricevuto da alcuni cittadini ("Signor consigliere, questa è la situazione a San Martino per 'la notte prima degli esami'. Situazione abominevole, sembrava che ci fosse l'apocalisse...").

"Si fa fatica a parlare di maturità in questi casi - sottolinea Borrelli insieme con il consigliere municipale di Europa Verde Rino Nasti - questi ragazzi si dimostrano in questo modo essere poco responsabili ma molto incivili. Siamo stati tutti giovani e sappiamo cosa vuol dire affrontare gli esami ma bisogna pur comprendere che bisogna rispettare sé stessi, la propria città e le altre persone. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere davvero immaturi e meriterebbero di essere tutti bocciati per quello che hanno fatto. In ogni caso, chiediamo che le aree maggiormente frequentate dai giovani siano sottoposte a rigidi controlli, per il loro bene e di quello di tutta la cittadinanza e che le loro famiglie siano sanzionate per quello che hanno fatto. Se questi sono gli uomini maturi di domani, siamo messi proprio male". (ANSA).