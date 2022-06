Happy birthday William, il principe compie 40 anni

Giorno di festa in casa Windsor: il principe William, duca di Cambridge, compie 40 anni. Il golden boy della famiglia reale britannica, primogenito di Carlo e Diana, entra così ufficialmente nell'età adulta, anche se il suo ruolo come futuro regnante è ancora in sospeso.

William, insieme alla moglie Kate e ai loro tre bambini, gode però di una forte popolarità tra il popolo britannico, presso cui sembra vicino a prendere il posto della madre Diana.

A dimostrarlo è l'accoglienza calorosa riservata ai duchi di Cambridge durante le loro uscite pubbliche. Ultima delle quali quella al Royal Ascot, la tradizionale corsa dei cavalli dove Kate ha sfoggiato un abito a pois in omaggio proprio a Lady D.