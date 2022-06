Covid: Sala, siamo rimasti l'unico Paese con queste regole

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Sto bene, ho avuto due giorni di sintomi e nove da asintomatico". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento con l'evento 'Tech Emotion', dedicato ai temi dell'innovazione, organizzato da Corriere della Sera con Emotion Network, dove ha parlato anche del suo stato di salute dopo avere contratto il Covid.

"Questo paese credo che si debba liberare di una serie di paure, non sottovaluto il Covid ma siamo rimasti l'unico paese con queste regole - ha spiegato - . Come siamo il paese che per paura che tutti rubino abbiamo dieci volte le regole della Francia e della Germania. Continuiamo a liberarci da un po' di paure che ci bloccano da sempre, dobbiamo farlo". (ANSA).