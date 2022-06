Ancora strage sul lavoro, due operai morti in due incidenti

Ennesima strage sul lavoro oggi in Italia. Sono due gli operai morti finora, uno a Lecce e l'altro nel Veronese, mentre altri due lavoratori sono rimasti ustionati in uno stabilimento di Bracco Imaging in provincia di Monza.

A Lecce un operaio di 72 anni è morto cadendo da un'altezza di 5 metri durante dei lavori di ristrutturazione.

A Legnago, in provincia di Verona, un uomo è morto dopo essere stato travolto da una matassa di ferro che stava scaricando da un camion in un'azienda. L'operaio è rimasto schiacciato sotto il peso della matassa. I Carabinieri di Legnago e gli ispettori allo Spisal dell'Ulss 9 Scaligera stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Nella notte due operai sono rimasti ustionati dallo iodio vaporizzato nello stabilimento Bracco Imaging di Cesano Maderno (Monza) per il cedimento del raccordo di una tubazione. Non sono in pericolo di vita.