Massimo Bochicchio, indagine sulla morte, verrà disposta l'autopsia

I pm di Roma attendono una prima informativa per aprire formalmente un fascicolo di indagine in relazione alla morte del broker Massimo Bochicchio, deceduto in un incidente stradale su via Salaria. Al momento gli inquirenti propendono per un decesso legato ad un malore ma risposte in tal senso si avranno dall'autopsia che verrà affidata e, se necessario, sarà svolto anche il test del Dna alla luce del fatto che il corpo è completamente carbonizzato.



Per potere effettuare gli accertamenti tecnici, comprese le verifiche sulla moto, il procedimento potrebbe essere incardinato per istigazione al suicidio.



"E' opportuno fugare ogni dubbio e credo che la Procura voglia disporre tutti gli accertamenti necessari per arrivare a fare assoluta chiarezza su quanto avvenuto ieri mattina", ha detto l'avvocato Cesare Placanica, legale dell'ex ct della Nazionale, Antonio Conte e dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e altre 12 parti civili, commentando la morte del broker Massimo Bochicchio deceduto ieri in un incidente su via Salaria a Roma.



Oggi il tribunale di Roma ha rinviato il processo che vedeva Bochicchio imputato per riciclaggio e abusiva attività finanziaria.