Oltre 2mila casi di vaiolo delle scimmie. L'Oms: rischio moderato

Il vaiolo delle scimmie è stato segnalato all'Oms da 42 Stati e al 15 giugno il bilancio totale e' di 2.103 casi confermati, incluso un decesso. Emerge da un rapporto dell'Oms diffuso oggi.

La maggior parte dei casi è stata registrata nella regione europea: la Gran Bretagna ne conta 524, seguita dalla Spagna (313), Germania (263) e Portogallo (241) mentre per l'Italia il bilancio è di 68 (dato aggiornata ieri dal ministero della Salute a 71).

"L'epidemia continua a colpire principalmente gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini che hanno riferito rapporti sessuali recenti con partner nuovi o multipli", si legge

"L'Oms valuta il rischio a livello globale come moderato considerando che questa è la prima volta che molti casi e cluster di vaiolo delle scimmie vengono segnalati contemporaneamente in molti paesi in aree geografiche dell'Oms ampiamente disparate".

La mortalità - osserva l'Organizzazione - è rimasta bassa.