Tre denunce e 12 sgomberati a Milano per maxi rissa

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Tre persone sono state denunciate dalla Polizia al termine dei controlli in via Bolla dove il 10 giugno si era verificata una maxirissa tra residenti: una per detenzione abusiva di armi (un coltello) e due per ricettazione.

Sono state complessivamente otto le perquisizioni, di cui cinque delegate dell'Autorità giudiziaria, effettuate durante il servizio predisposto dal questore Giuseppe Petronzi.

"Nel corso dell'attività - spiega la Questura - svolta anche a seguito delle determinazioni assunte in Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono stati sgomberati sei appartamenti occupati abusivamente da 12 persone". In nove sono stati accompagnati in Questura per accertamenti. Due veicoli sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Stradale e dalla Polizia Locale perché sprovvisti di assicurazione.