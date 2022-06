Sciopero trasporti: Atm, a Milano in funzione tutte le linee

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - A Milano il servizio di trasporto pubblico continua su tutte le linee metropolitane e di superficie. Lo comunica l'Atm in un aggiornamento della situazione alle 8:45 sul profilo twitter dell'azienda. Per oggi è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore dalle organizzazioni sindacali Al Cobas, unitamente ad altre sigle autonome e di base. Lo sciopero potrebbe interessare le linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione sul profilo twitter e sulla app dell'azienda di trasporti milanese. (ANSA).