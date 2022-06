Neonata muore nel Sassarese, il parto avvenuto in casa

(ANSA) - SASSARI, 17 GIU - Il cadavere di una neonata di 5 giorni di vita è stato ritrovato questo pomeriggio all'interno di un'abitazione a Burgos, un piccolo comune di circa 870 abitanti in provincia di Sassari, nella regione storica del Gocean. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Bono, guidati dal capitano Davide Masina.

Secondo le pochissime indiscrezioni che trapelano, la piccola sarebbe stata partorita in casa dalla madre 18enne e potrebbe essere morta da giorni. Su questo e altri aspetti sono in corso accertamenti serrati da parte dei militari dell'Arma.

Gli approfondimenti degli investigatori si stanno concentrando sulle cause del decesso della neonata, che potrebbe essere morta di inedia. Anche questo aspetto verrà comunque accertato nei prossimi giorni con i risultati dell'autopsia, che è stata già disposta. La Procura territoriale di riferimento è quella di Nuoro, dove al momento non risultano fascicoli aperti sul caso, ma non si escludono sviluppi nelle prossime ore. (ANSA).