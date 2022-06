Caldo: blackout nella notte a Torino, aumentati i consumi

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Diversi quartieri di Torino sono rimasti al buio ieri sera e questa notte a causa di alcuni blackout che sono durati da mezz'ora fino a 3 ore e mezza come nella zona di Vanchiglietta. Secondo quanto riferito dall'Iren, si sono registrati alcuni guasti sulla rete di media tensione, con il rientro in servizio nel corso della notte.

Quello dei blackout estivi, in particolare nel mese di giugno, quando le ore di luce solare sono lunghe, è un fenomeno che tende a ripetersi, e la causa, come noto, risultano le alte temperature che causano stress ai cavi interrati, insieme alla maggiore richiesta di energia elettrica da parte degli utenti.

Solo nell'ultima settimana a Torino si è registrato un aumento dei consumi dell'11-12% rispetto alla settimana precedente. L'Iren ha avviato da alcuni anni un Piano resilienza per la sostituzione progressiva della rete per dotarla di cavi in grado di reggere meglio il cambiamento dei consumi sia le mutate condizioni climatiche. Secondo quanto rilevato dall'azienda energetica al momento i consumi sono tornati ai livelli pre-pandemia del 2019. (ANSA).