Auto travolge uomo e donna in bicicletta, due morti

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 17 GIU - Due persone sono morte a seguito di un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Marina di Montemarciano (Ancona) verso le 23:30 di ieri sera: un'auto Fiat Panda ha travolto un uomo di 42 anni e una donna di 39, conviventi a Montemarciano, che percorrevano la strada in bicicletta verso casa. Le due persone sono decedute praticamente sul colpo. L'auto fuori controllo si è poi ribaltata. Illesa ma sotto choc la conducente 38enne che viaggiava con la figlia di 9 anni, ferita in maniera lieve.

L'incidente si è verificato sul lungomare Buglioni di Marina di Montemarciano (Ancona) nella zona tra gli stabilimenti Nialtri e lo Chalet. Sono intervenuti i carabinieri di Montemarciano e del Norm di Senigallia per ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre a 118 e vigili del fuoco: secondo una prima ricostruzione, l'auto viaggiava nella stessa direzione delle due biciclette e dopo l'impatto la coppia è stata sbalzate a diversi metri di distanza. I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, giunti subito sul dell'incidente, sono risultati inutili a causa delle gravissime ferite riportate.

L'auto poi si è ribaltata, finendo contro un camper in sosta e un parchimetro. (ANSA).