A 90 anni prende la licenza media, ora le superiori

(ANSA) - DOLIANOVA, 17 GIU - A 90 anni ha sostenuto l'esame di licenza media al Cpia 1, centro provinciale istruzione degli adulti di Dolianova, nel sud Sardegna. Protagonista Annunziata Murgia: giovedì pomeriggio, elegantissima, sorriso felice, si è seduta davanti alla commissione per presentare la sua tesina di licenza media. Con lei figli e nipoti, ma anche i carabinieri dell'Anc, l'associazione nazionale dell'Arma, che hanno voluto rendere omaggio alla loro iscritta più anziana, perché vedova di un militare.

Gli studi Annunziata li aveva interrotti per colpa del conflitto, la Seconda Guerra Mondiale. Ma lei non ha mai rinunciato al sogno di completare le scuole medie. Così, dopo una vita da sarta dedicata al lavoro e alla famiglia, quest'anno si è iscritta al Cpia 1 e ha seguito con costanza, nonostante la mascherina e il deambulatore. Seduta al primo banco ha affrontato con determinazione tutte le materie dall'Italiano fino alle lingue straniere. Importante il supporto dei compagni di scuola, ma soprattutto quello degli insegnanti che, specializzati nell'insegnamento agli adulti, sono riusciti a seguirla e incoraggiarla.

L'esame è stato un momento commovente per tutti: per Annunziata e i suoi familiari ma anche per i suoi docenti. Un traguardo importante per la 90enne che ora vuole proseguire il percorso e, "se Dio vorrà" come non si stanca di ripetere lei, è pronta ad iscriversi al biennio delle superiori. (ANSA).