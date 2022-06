Nel weekend 37 gradi all'ombra Nordovest,sale rischio salute

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Sale il rischio per la salute a causa delle temperature ancora in aumento nei prossimi giorni. Sabato e domenica prossimi, spiega Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', saranno due giornate soleggiate. La nuvolosità sarà rara e presente solamente sui confini alpini occidentali e su Sicilia e Calabria, dove è possibile qualche breve temporale di calore. Ci sarà da sudare, precisa, su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Sardegna. Su queste regioni i valori massimi potranno toccare punte di 36/37 gradi all'ombra, anche oltre nelle zone interne. Non se la passeranno bene nemmeno il resto del Nord e il Lazio dove si potranno raggiungere i 34/35 gradi a Bologna, Padova e Roma. Il caldo sarà meno intenso (previsti 32 gradi) su tutta la fascia adriatica centro-meridionale al Sud.

Gussoni segnala inoltre che con la forte calura di questi giorni aumenterà il disagio bioclimatico per la concomitanza di temperature molto elevate per più giorni consecutivi associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute. Per esempio, se l'umidità è molto elevata, nota il meteorologo, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non viene eliminato efficacemente. Un'esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, congestione, colpo di calore, disidratazione. Condizioni di caldo estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti.

Nel dettaglio Giovedì 16. Al nord: soleggiato e caldo, isolati temporali sulle Alpi del Triveneto. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: qualche temporale sull'Appennino.

Venerdì 17. Al nord: sole e caldo. Al centro: temporali pomeridiani sui rilievi di Abruzzo, Lazio e Molise. Al sud: temporali pomeridiani sugli Appennini.

Sabato 18. Al nord: sole e caldo intenso. Al centro: cielo sereno e molto caldo. Al sud: qualche temporale di calore su Calabria e Sicilia. Caldo non eccessivo.

Tendenza. gran caldo e sole anche per domenica e lunedì. (ANSA).