Incidenti montagna:escursionista precipita e muore in Friuli

(ANSA) - TOLMEZZO, 15 GIU - Il corpo di un uomo di 72 anni, di Tolmezzo (Udine), è stato trovato la notte scorsa, a Verzegnis, dai tecnici della Stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, che erano sulle sue tracce, allertati per il mancato rientro da una breve escursione.

A dare l'allarme sono stati i familiari: l'anziano era uscito di casa alle 18 di ieri e non vi aveva fatto ritorno. Assieme ai soccorritori del Soccorso alpino sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Guardia di finanza, una unità cinofila da Udine, l'ambulanza e l'elisoccorso notturno.

L'uomo era diretto alla fonte di Aghe Paradis, dove era solito recarsi per fare scorta di acqua. Infatti, nel bagagliaio dell'auto sono state ritrovate alcune bottiglie, vuote.

Il corpo è stato avvistato attorno alle 2, nei pressi del ciglio di un salto di roccia, da cui è precipitato. Il recupero della salma è stato complesso e laborioso, attraverso l'utilizzo di corde, per raggiungere il greto del Tagliamento. (ANSA).