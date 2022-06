Covid: continua lieve aumento ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - Prosegue in Alto Adige il lento e costante aumento dei ricoveri di pazienti covid, che oggi sono 48 (di cui uno in terapia intensiva). Giovedì scorso erano appena 32 (di cui uno in terapia intensiva).

Dopo sette giorni di crescita, oggi si registra una leggera flessione dell'incidenza settimanale che ora è di 293 (-8). I nuovi casi sono 310 (21 pcr e 289 test antigenici). In quarantena si trovano attualmente nuovamente più di 2 mila altoatesini (2047 per l'esattezza), mentre 226 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).