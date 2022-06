AccadeOggi

ROMA - Università Roma Tre ore 16.30 Il presidente della Repubblica Mattarella partecipa agli Stati Generali del volontariato della Protezione Civile

ROMA - Auditorium, via della Conciliazione 4 ore 19.00 Il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente della Camera Fico partecipano alla presentazione del film "Dante" di Pupi Avat

ROMA - Montecitorio, Sala del Cavaliere ore 14.30 Il presidente della Camera Fico incontra il vicepresidente del Parlamento ucraino Kornienko

ROMA - Senato, Aula (mattina) Riforma del Csm, esame e voto sul testo con la ministra Cartabia

ROMA - Senato, Aula ore 15.00 Question time, con i ministri Cingolani, Messa e Speranza

ROMA - San Macuto, commissione Rifiuti ore 13.30 Audizione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria Lupo, Ardito e Danovi sull'ex stabilimento Ilva di Taranto

ROMA - Montecitorio, Sala stampa ore 10.00 LeU, "Il futuro di Tim nel nostro Paese: No ai tagli, tutelare l'occupazione, garantire un settore fondamentale dell'economia italiana", con Fratoianni

ROMA - Nei pressi dell'Ambasciata della Federazione Russa, alla fermata metro Castro Pretorio ore 15.30 Radicali italiani, aggiornamenti della campagna "Putin all'Aja", in occasione della manifestazione organizzata dal presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia Horodetskyy,

ROMA - Istat, prezzi al consumo di maggio

ROMA - Banca d'Italia: "Indagine sul turismo internazionale"

LONDRA - Bce, alle 16 discorso della presidente Lagarde alla London School of Economics

LONDRA - Boe, decisione sui tassi

NEW YORK - Usa, nuove richieste di sussidi

ROMA - Auditorium della Tecnica, Forum Pa con il ministro Cingolani

KIEV - Onu, conferenza stampa della Commissione d'inchiesta sui crimini di guerra commessi in Ucraina

BRUXELLES - Nato, riunione dei ministri della Difesa

IL CAIRO - Ue, visita della presidente della Commissione von der Lyen in Egitto e in Giordania

LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio Lavoro e Politiche sociali con il ministro Orlando

WASHINGTON - Fda, riunione di un comitato consultivo sull'autorizzazione dei vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna per i bambini

TAORMINA - Hotel Metropole Corso Umberto 154 ore 11.00 Presentazione del Taormina Film Fest 68

ROMA - Enit, Via Marghera 2 ore 11.30 Enit, presentazione del docufilm "Via Francigena - Road to Rome 2021. Start again!", con il ministro del Turismo Garavaglia

ROMA - Cinema Mignon ore 20.00 Presentazione del film "Coma Prima" di Tommy Weber con Francesco di Leva