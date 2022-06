Quando le madri uccidono i figli

E' gia' successo che una madre, agli occhi di tutti amorevole e accudente, uccida il figlio.

Il caso piu' eclatante avviene il 30 gennaio 2002. In una villetta di Montroz a Cogne viene massacrato il piccolo Samuele Lorenzi. I soccorritori, chiamati dalla madre, Annamaria Franzoni, lo trovano agonizzante con gravissime ferite alla testa. Samuele morira' poco dopo, durante il trasporto in ospedale. La madre viene accusata dell'omicidio che neghera' sempre. Verra' riconosciuta colpevole con sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione.

- L'8 settembre 2005 a Merano un bambino di quattro anni viene ucciso a coltellate dalla madre mentre stava facendo colazione con pane e marmellata. La donna, 39 anni, tentera' il suicidio gettandosi da una finestra del secondo piano del commissariato di polizia durante l'interrogatorio.

- Il 18 maggio 2005 in provincia di Lecco una donna di 29 anni racconta di essere stata aggredita in casa mentre faceva il bagno al figlio di 5 anni. Durante l'aggressione, mentre lei si stava difendendo, il bambino sarebbe scivolato nell'acqua e sarebbe morto. La notizia pero' si rivelera' falsa. Ad uccidere il piccolo era stata la donna che due settimane dopo, confessa.

- Il 20 luglio 2009 a Parabiago, in provincia di Milano, un'altra mamma uccide il figlio di 4 anni, strangolandolo con un cavo elettrico. La donna, 36 anni, soffriva di depressione ed era in cura in un centro psicosociale della zona. A trovare il piccolo, agonizzante, sono la nonna e la zia del piccolo. La mamma viene trovata a vegliare il cadavere del bimbo in stato di choc. - Il 19 febbraio 2010 a Venezia una donna di 47 anni uccide il figlio, un bimbo di sei anni, soffocandolo nel suo letto. Poi si uccide, impiccandosi. A scoprire i corpi e' il marito.

- Il 9 agosto 2011 nel mare della Feniglia a Orbetello(Grosseto) una commercialista romana di 48 anni uccide il figlio di 16 mesi annegandolo dopo essersi allontanata con lui dalla spiaggia su un pedalo'.

- Il 25 ottobre 2013 in provincia di Lecco, ad Abbadia Lariana, una donna uccide il figlio di tre anni, il primo dei suoi due figli, infierendo piu' volte sul corpo del bambino.

- Il 6 marzo 2013 in Calabria una madre di 43 anni uccide il figlio di 11 anni con un paio di forbici. La donna ha fatto uscire prima del termine delle lezioni il bambino da scuola, lo ha portato in una zona di montagna e poi lo ha sgozzato. Successivamente tenta, senza riuscirci, di togliersi la vita.

- 29 novembre 2014 Veronica Panarello uccide il figlio Loris e ne occulta il cadavere. Ha accusato il suocero di essere l'autore materiale del delitto del piccolo. Condannata a 30 anni dalla Cassazione