Comunali: sindaco Cortina,non vogliamo 'subire' le Olimpiadi

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 14 GIU - "I cittadini di Cortina avevano rilevato che tutta la situazione olimpica era stata subita: da parte mia e della nuova amministrazione ci vuole essere un coinvolgimento rispetto a quelle che saranno le situazioni che verranno a crearsi in città". Lo dice all'ANSA il neo sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, che ha spodestato il primo cittadino uscente Gianpietro Ghedina. "Vogliamo una maggior comunicazione - sottolinea - in modo tale che il cittadino non si trovi a subire una cosa ma che ci sia una condivisione, non che le decisioni siano subite, magari per la volontà di un sindaco".

La svolta che Lorenzi immagina è quella di una località ampezzana "che si riconosca in un paese dopo le Olimpiadi che sono sicuramente un'opportunità di sviluppo. Però ci sia una maggiore attenzione a quella che è la quotidianità e la cura della cittadina che in questi anni è stata un po' abbandonata".

