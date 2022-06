Andava a scuola da sola, 15enne down scomparsa a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Una ragazzina di 15 anni, affetta dalla sindrome di Down, è scomparsa oggi a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Stava andando da sola a scuola per gli esami di terza media, all'Istituto Trilussa, ma non è mai arrivata in via Arturo Graf. I familiari hanno lanciato oggi un appello attraverso i mezzi di informazione. La mamma, Hala Hassan, ha ricordato che la figlia ha paura di tutti, non si ferma mai a parlare con nessuno. Sono in corso le ricerche delle forze dell'ordine.

Al momento della sua scomparsa, Sara indossava pantaloni neri e una maglietta rosa con un 8. (ANSA).