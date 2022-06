A Roma cede una parte dell'arco di Porta Maggiore

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Una parte dell'arco di Porta Maggiore, nella zona centrale di Roma, si è staccata finendo in terra. E' avvenuto intorno alle 6:15 di questa mattina.

Intervenuti, per mettere in sicurezza l'area e interdire il passaggio pedonale, la polizia locale di Roma Capitale insieme ai vigili del fuoco. (ANSA).