Ragazza denuncia stupro, il legale 'segnata per sempre'

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - "I fatti accaduti sabato notte sono di estrema gravità e segneranno la giovane ragazza per sempre". Lo dice l'avvocata Elena Fabbri, che assiste la 20enne che ha denunciato di essere stata stuprata, sabato sera vicino al parcheggio di un locale a Cattolica (Rimini). Per l'episodio è stato arrestato dai carabinieri un 22enne di Pesaro, presunto autore.

"In qualità di suo difensore - prosegue Fabbri - mi auguro che l'autore di questi gesti possa avere una giusta condanna e sono contenta che la giovane abbia inteso subito denunciare l'accaduto. La famiglia e gli amici sono stretti intorno a lei, ma non sarà facile superare un trauma di questa portata". Domani è in programma l'udienza di convalida dell'arrestato, a Rimini.

(ANSA).