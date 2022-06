Covid: Veneto, 605 contagi e una vittima nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Sono 605 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato molto contenuto rispetto agli ultimi giorni (ieri erano 1.592) che risente però - come tutti i lunedì - della minore attività di tracciamento durante la giornata festiva. Si conta anche un decesso, che porta il dato totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia a 14.739. Sono invece 1.773.798 le infezioni dall'inizio della crisi sanitaria. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione.

Sale ancora il numero degli attuali positivi, 28.748 (+ 630), mentre è pressochè stabile la situazione negli ospedali, con 434 ricoverati in area non critica (-4), e 25, stesso dato di ieri, in terapia intensiva. (ANSA).