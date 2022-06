Comunali: Monfalcone, la canzone tormentone della sindaca

(ANSA) - MONFALCONE, 13 GIU - Una canzone-tormentone rimbalzata sugli smartphone per l'intera giornata delle Comunali: si tratta del motivetto dedicato alla sindaca uscente (e ricandidata) Anna Maria Cisint, di Monfalcone (Gorizia), che nella giornata dedicata al voto ha fatto letteralmente il giro delle chat di messaggeria istantanea.

Da quanto si è appreso, non c'era nessun piano preordinato di marketing, ma semplicemente un effetto domino, tipico dei social network, che ha fatto leva sulla curiosità.

Un minuto in tutto in cui chitarra elettrica e ritornello tormentone ("Anna, fatti e non parole/Anna, con la mente e con il cuore") si alternavano a una base registrata con le dichiarazioni-slogan della diretta interessata: la candidata del centrodestra monfalconese.

Il tormentone era stato lanciato un mese fa, all'inizio della campagna elettorale, ma è diventato virale con l'approssimarsi del voto, con centinaia di inoltri nella città dei cantieri navali e non solo. (ANSA).