Incidenti montagna: alpinista svizzero morto in Val Formazza

(ANSA) - FORMAZZA, 12 GIU - Un alpinista svizzero è morto in alta valle Formazza (Vco). Da ieri non se ne avevano più notizie. Il corpo, privo di vita, è stato individuato dall'elicottero del 118 lungo il percorso che l'uomo stava effettuando tra il Kastelhorn e il pizzo Carvegno, due cime al confine tra la valle Formazza e il canton Ticino.

L'allarme per il suo mancato rientro era stato dato ieri sera dai soccorritori svizzeri della Rega, il cui elicottero aveva eseguito un volo in modalità notturna senza esito. Le ricerche sono riprese all'alba di stamani. (ANSA).