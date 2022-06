Covid: nessun decesso e 199 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Il bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige riporta 199 nuovi casi (13 tramite pcr e 186 tramite test antigenico). Non si registrano invece decessi. Il numero delle vittime della pandemia resta fermo a 1.482. Resta stabile il numero dei ricoveri: 36 nei normali reparti e uno in terapia intensiva. 1.723 altoatesino sono in quarantena, mentre 143 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).