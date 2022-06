Altra rissa in strada a Milano: tre feriti, grave una donna

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Una nuova rissa con accoltellamento è scoppiata questa sera a Milano, poco prima delle 20, in viale Don Luigi Orione, zona Palmanova. Tre le persone ferite. La più grave è una donna di 32 anni, ferita all'addome e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Feriti anche due uomini, un 50enne trasferito in codice giallo al San Gerardo di Monza e un 61enne trasportato sempre in codice giallo al San Carlo. I soccorritori del 118 sono intervenuti con tre ambulanze e un'automedica. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause della rissa. (ANSA).