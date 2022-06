Ragazza picchia coetanea a Messina, video diffuso sui social

(ANSA) - MESSINA, 10 GIU - Una ragazza a Messina, ha aggredito con calci e pugni una sua coetanea per motivi di gelosia. Le fasi del pestaggio sono state riprese da altri due minori. Il video è stato poi diffuso su un canale social e su servizi di messaggistica con didascalie in sovrimpressione che riportavano commenti denigratori e diffamatori. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha accusato due ragazze ed un ragazzo di concorso di lesioni personali, minacce e diffamazione aggravati. L'indagine è stata avviata in seguito alla denuncia da parte dei genitori della ragazza picchiata. (ANSA).