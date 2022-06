A teatro il prontuario gentile dei diritti di Avvocathy

Un prontuario gentile per avere sempre una risposta pronta e fondata all’annosa domanda: «Ma non ci sono cose più importanti?». Da qui il titolo del libro scritto da Cathy La Torre, avvocata, attivista da oltre 600mila followers su Instagram che ha scelto di difendere chi è vittima di violenza sul web. Un libro manifesto in tournée in tutta in tutta Italia, e che il 10 giugno sarà al Teatro Sala Umberto di Roma. Cathy La Torre dividerà il palcoscenico con tante personalità che da sempre raccono le disuguaglianze e le minoranze di questa nostra società. Come Cristina Fogazzi, la celeberrima Estetista Cinica; e poi Paolo Camilli, Francesco Cicconetti, Dario Cosentino, Paolo Isabettini, l’attrice Valentina Lodovini, Annagaia Marchioro, Pierluca Mariti, Guglielmo Scilla e il duo Edoardo Zaggia e Alberto Sacco.

Metà siciliana e metà statunitense - premiata tre anni fa come miglior avvocato pro-bono d’Europa - e conosciuta sui social come @Avvocathy, Cathy La Torre ha provato a rispondere a queste domande secondo il suo stile, quello provocatorio e battagliero, quello che abbraccia e che non esclude, trattando i temi che oggi sono diventati di serie B, ma che siamo sicuri appartengano solo a delle “minoranze”? E così il fine vita, il diritto all’adozione o alla genitorialità di persone single o non sposate, i diritti delle persone LGBTQIA+, lo ius soli, la parità fra uomini e donne scivolano lontani nell’agenda delle priorità di governo, ma diventano i protagonisti di questa serata e del libro.