A Roma centri estivi per mamme e bimbi ucraini

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Sono 2000 le persone ucraine che verranno ospitate a Roma in un campo estivo. È una bellissima forma di sostegno e solidarietà verso il popolo ucraino". Un popolo "nel cuore di tutte le romane ed i romani". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivando alla presentazione del progetto "Summer Camp di Villa Fassini", ideato da Atlantia, dedicato a mamme e bambini ucraini rifugiati nella Capitale, con la partecipazione del presidente di Atlantia Giampiero Massolo, del Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, dell'Ambasciatore Ucraino in Roma Yaroslav Melnyk, del presidente di Sport Senza Frontiere Onlus Alessandro Tappa. "Con l'ambasciatore" Melnyk "abbiamo parlato di questo e di altre iniziative per mantenere il sostegno di Roma al popolo ucraino", ha aggiunto. (ANSA).