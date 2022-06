Terremoti: scossa 4.2 in mare tra Abruzzo e Marche

(ANSA) - ANCONA, 09 GIU - Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 13:18 lungo la costa del Mare Adriatico tra Abruzzo e Marche: secondo l'Ingv ha magnitudo 4.2 ed epicentro in mare, a 11 km di profondità a nord di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione della costa, ma secondo la Protezione civile non avrebbe causato danni a edifici o persone. In via precauzionale è stato però sospeso il traffico ferroviario nel tratto tra Pedaso e Porto San Giorgio (Fermo). Lo rende noto Trenitalia precisando che è in corso una verifica dei tecnici.

Dopo la scossa delle 13:18, ce ne sono state altre due di assestamento: una alla 13:22 di magnitudo 2.4 e una alle 13:39 di magnitudo 3.0. (ANSA).