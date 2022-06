Elicottero disperso, ricerche al confine tra Emilia e Toscana

Sono state attivate ricerche in Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca, per un elicottero disperso. Secondo quanto si apprende l'elicottero sarebbe partito in mattinata dalla zona di Lucca con sei persone a bordo. L'ultima segnalazione che si ha lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. Sono in campo vigili del fuoco e soccorso alpino.