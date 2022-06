Costa, per maturità senza mascherine basta un decreto

"Basta un decreto fatto anche all'inizio della settimana prossima. Mi auguro che si possa arrivare ad una sintesi". Lo afferma a Rai Radio1 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in merito alla possibilità di effettuare gli esami di maturità senza l'utilizzo delle mascherine. "Basta un decreto fatto anche all'inizio della settimana prossima. C'è un problema di convergenza politica. Siamo di fronte a posizioni diverse, mi auguro - ha detto - che si possa arrivare ad una sintesi".

"Credo ci sia ancora lo spazio per arrivare a questa decisione", ha detto Costa. "A mio avviso - ha aggiunto il sottosegretario - è una scelta politica. Sulla scorta della scelta fatta per regolamentare i flussi dei seggi durante il voto, con la stessa coerenza io credo che si possa dire che i nostri ragazzi quando vanno a fare l'esame possano non indossare la mascherina".